LINA SIMONS esce con NUN SPARTI’ A FURTUN

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo il fortunato album di debutto nel 2023 P.A.S.torna con il nuovo singolo “Nun”, dal 30 agosto in radio e su tutte le piattaforme digitali (Mine Music / Universal). “Nun” è il nuovo singolo diannuncia l’arrivo del nuovo singolo inedito NUN, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 30 agosto 2024.Il brano è un racconto riflessivo su un rap classico con un twist di modernità, ed è stato scritto dae finemente prodotto da Gransta MSV per MINE Music. Cosa descrive il singolo “Nun” In linea con i messaggi che ha sempre voluto dare con la sua musica, attraverso la quale tocca temi profondamente intimi ma allostesso tempo dalla grande risonanza sociale,si interroga sul risultato dei propri sforzi.