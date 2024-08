Le serie tv da non perdere a settembre 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo le vacanze estive e la ripresa di scuola e impegni lavorativi non c’è niente di meglio di una buonatv per staccare dai pensieri prendendosi un momento di relax e divertimento. Come sempre le piattaforme ci vengono incontro regalandoci tantissime storie da vivere tutte d’un fiato. Ecco letv che non possiamo proprio perderci a. Letv imperdibili di“The Perfect Couple”, 5Il 5Netflix propone The Perfect Couple – La coppia perfetta, unabasata sull’omonimo libro scritto da Elin Hilderbrand. La storia, ambientata a Nantucket, racconta la vita di Amelia Sacks, interpretata da Eve Hewson, pronta a convolare a nozze con un uomo che è parte di una famiglia molto ricca.