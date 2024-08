L’attesa per il ritorno degli Oasis e la balla colossale sulle generazioni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 agosto 2024) Questo non è un articolo sul fatto che i fratelli Gallagher fanno ciò che fate voialtri – fingere di sopportare un parente al quale sputereste in un occhio – ma lo fanno non in cambio d’una noiosa cena di Natale ma d’un notevole fatturato. Questo è un articolo sul fatto che, di tutte le truffe che ci siamo fatti propinare dall’americanizzazione dell’occidente, quella della tassonomia delleè veramente la più. La prima volta che mi hanno aperto davanti un microfono della radio avevo ventiquattro anni, e al mio fianco c’era un rispettabile rockettaro (Paolo Damasio in arte Mixo, che all’epoca mi pareva un vegliardo e avrà avuto sì e no trentacinque anni: credo fosse di questo che parlava Einstein, quando parlava del fatto che il tempo è relativo).