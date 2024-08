L’associazione Memoria in Movimento ha deciso di aderire al Comitato promotore per il referendum popolare di Maiori

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 27 agosto 2024)inaderisce alper ilcontro il Depuratore Consortile e la Galleria trae Minori: Una Battaglia per la Tutela della Costiera Amalfitanainhadial “per il” di. Lo scopo di taleè quello di abrogareatti relativi alla costruzione di un depuratore consortile e alla galleria di collegamentotrae Minori. Ciò sarà possibile in quanto il regolamento comunale didetta e disciplina in modo preciso modalità e tempi di attuazione per indirepopolari.