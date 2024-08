La Canottieri Lario brilla ai Mondiali Under 19 con due ori un argento e un bronzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Giornata memorabile ai19 di canottaggio per lache a St Catharines, in Canada, ha portato a casa due ori, une ungrazie alle ottime prestazioni dei suoi sei atleti tornati a Como con 8 medaglie al collo. Le emozioni sono iniziate con la vittoria nel quattro con femminile, dove Carolina Cassani e Letizia Martorana che, insieme a Marta e Giulia Orefice (SC Moltrasio) e Margherita Fanchi (SC Varese) al timone, hanno guidato la squadra italiana verso un meritatissimo oro. Le azzurre hanno condotto la gara perfetta, conquistano terreno palata dopo palata senza lasciare scampo alle avversarie e chiudendo con oltre 9 secondi di distacco da Francia e Stati Uniti. Non da meno è stata la performance di Filippo Bancora e Luca Cassina, anche loro sul gradino più alto del podio con il quattro senza maschile.