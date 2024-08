Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 27 agosto 2024). Ve lo consiglio. Fatelo in casa vostra. (video) Serve per la salute e l’igiene intestinale. Da prendere ogni giorno. Serve per avere un sano microbiota intestinale. E’ un alimento probiotico, composto da batteri e microrganismi. Il kèfir contiene una comunità microbiche, più completa dello yogurt. La paroladeriva dal turcoche significa benessere. Il kèfir viene preparato utilizzando latte fresco con i fermenti o granuli di kèfir, formati da un polisaccaride chiamato kèfir che ospita batteri e lieviti utili alla igiene e benessere intestinale. I granuli dipossono essere acquistati in farmacia, in erboristeria, in negozi bio.