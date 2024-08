Juventus-Koopmeiners affare fatto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 agosto 2024)Domani le visite mediche, i dettagli economici dell’. Chiusa la trattativa il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha trovato l’accordo con l’Atalanta per il primo grande obiettivo di mercato del club bianconero, a disposizione di Thiago Motta: Teun. Dopo settimane di rapporti freddi,e Atalanta hanno risolto questa trattativa . Trattenere a Bergamo un giocatore che sta facendo di tutto per ottenere la cessione non è più sostenibile.Il giocatore, che con le sue scelte di chiamarsi fuori e con i suoi “certificati medici” ha già forzato a sufficienza la mano, aspettava solo una mossa decisiva dellaarrivata oggi.