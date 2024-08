Il terreno cede sotto i suoi piedi | donna scomparsa dentro una dolina

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 27 agosto 2024)di una, mentre passeggiava, è crollata la strada: di lei non vi è più traccia ormai da tre giorni In Malesia, più precisamente al centro della Capitale, Kuala Lumpur stanno andando avanti per il terzo giorno consecutivo le ricerche di unadi 48 anniall’interno di una spaccatura della quale è caduta. La turista indiana non stava facendo altro che passeggiare sul marciapiede quando, improvvisamente, ille è cedutoed è caduta in una buca profonda ben otto metri. Dellafinora non c’è traccia. L’unico ritrovamento sono state un paio di pantofole che probabilmente stava indossando al momento della caduta o portava con sé da qualche parte. Uno dei problemi della caduta della vittima sono le acque che scorrono rapidamenteterra. Unain una(Ansa Foto) – Notizie.