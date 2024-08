Il Lecce al fantacalcio | i titolari chi prendere chi evitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) KEVIN BERTONI Milano, 27 agosto 2024 - Squadra che vince non si cambia. In questo caso però la vittoria è da considerare come un'agile salvezza ottenuta grazie al cambio in panchina a metà stagione: l'arrivo di Luca Gotti aha rimesso le cose a posto. Dopo aver salvato la squadra e Pantaleo Corvino da un incendio, la notte prima del rinnovo, il tecnico ha chiesto alla società qualche innesto per puntellare la rosa. Corvino, non nuovo a colpi di mercato che prima stupiscono e poi vengono rivenduti a cifre ben più alte di quelle iniziali (vedi Pongracic accasatosi a Firenze), ha portato in Salento giovani interessanti tra i quali spicca il classe 2002 Filip Marchwinski. Polacco, pronto a mettersi in mostra in Serie A dopo una stagione discreta al Lech Poznan, che l'ha venduto per soli 3 milioni.