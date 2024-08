Cremona morto il 13enne che una settimana fa aveva avuto un malore in piscina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Il giovane di 13 anni, colpito da un gravelo scorso 20 agosto mentre si trovava inpresso il centro sportivo Stradivari di, è deceduto dopo unadi agonia. Il ragazzo era stato soccorso prontamente da un bagnino, che lorecuperato dall’acqua in stato di arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione e il successivo trasporto d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tramite elisoccorso, il giovane non ha mai ripreso conoscenza ed è spirato martedì 27 agosto. La Procura diha disposto l’autopsia per fare luce sulle cause del decesso.