Cortina val bene una coda

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 agosto 2024) La vecchia strada statale 51 di Alemagna che porta alla Regina delle Dolomiti è bombardata da cantieri e lavori in corso, in vista delle prossime Olimpiadi invernali del 2026, e per i tanti, tantissimi turisti (oltre che per i residenti) diretti in Cadore o nell’Ampezzano il viaggio si trasforma in una vera e propria agonia. Una fatica che si dimentica non appena cominciano a mostrarsi le crode dolomitiche, vette altissime, bianchissime di dolomia, imponenti, severe, magiche, bellissime. Anzi, le più belle di tutte. Prima, il sacro Pelmo – al caregon del Padreterno, come lo chiamano i bellunesi – poi l’Antelao, la Croda da lago, le Cinque torri, le Tofane, il Cristallo e il Faloria.è lì, in mezzo a una conca tanto bella da sembrare un quadro.