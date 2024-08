Cesare Pavese il grande scrittore italiano che non seppe resistere al mestiere di vivere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) 74 anni fa, uno dei giganti della letteratura italiana del Novecento, mise fine tragicamente alla sua vita. Non era depresso, non lo era mai stato. Fu un suicidio esistenziale, come fu poi definito successivamente, a spegnere a soli 42 anni uno dei geni della poesia e della lirica italiana. Probabilmente la delusione d’amore per la fine della relazione con Constance Dowling.: le opere più importanti “Sei la vita e la morte. Sei venuta di marzo sulla terra nuda – il tuo brivido dura. Sangue di primavera- anemone o nube – il tuo passo leggero ha violato la terra. Ricomincia il dolore”. E’ uno dei passi di, “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. LEGGI ANCHE  L'intervista. Cappello: non esiste il Novecento senza D'Annunzio.