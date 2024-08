Calciomercato Milan Alexis Saelemaekers verso la Roma? C’è una possibilità

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 27 agosto 2024), l’esterno belgaresta un profilo molto caldo in casae nonostante la volontà di Fonseca Il futuro diè ancora tutto da scrivere e nonostante Paulo Fonseca si sia imposto per quanto riguarda la sua partenza – affermando come un giocatore così versatile possa essere davvero utile in questa stagione – il belga resta un nome caldo in casa. Il club giallorosso, infatti, è rimasto stregato dalle prestazioni del classe 1999. La dirigenza del, però, non ha bisogno di vendere e per questo motivo i rossoneri non sono intenzionati a fare il primo passo. Dalla sua parte, invece, lapotrebbe presto avanzare una proposta nei confronti del Diavolo. Moncada, però, è stati chiaro e lascerà partire il belga solamente a fronte di un’offerta da 20 milioni di euro.