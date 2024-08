Calciomercato Atalanta colpo da 90 in difesa | arriva un Campione di Germania!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024)e Juventus sono le due regine delestivo in Serie A. I nerazzurri, proprio in seguito a un’importante operazione di mercato con i bianconeri, hanno finanziato un mercato sontuoso. Accettata l’offerta per Teun Koopmeiners, pronto domani per le visite mediche, Gasperini avrà a disposizione un nuovo rinforzo in un altro reparto. Stretta finale per l’arrivo di Odilon Kossounou, centrale ivorianodicon il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il calciatore si trasferirà a Bergamo sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni di euro e una possibilità di acquisto futuro che si attesta sui 25 milioni. Unpreziosissimo per la retroguardia dell’che aggiunge chili e centimetri a unagià di primo piano. L'articoloda 90 inundi! CalcioWeb.