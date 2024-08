Bellucci-Wawrinka oggi US Open 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Mattiaprosegue con la scalata ai piani alti del tennis internazionale. Terza qualificazione in fila ad uno Slam per lui, con l’USche fa seguito al Roland Garros e a Wimbledon; per lui un match che evoca belle sensazioni con Stan, uno che qui otto anni fa alzò il suo terzo e ultimo Slam. Il veterano svizzero appare però agli sgoccioli di una grande carriera. Lo si vede sempre di meno in campo, l’ultimo match da lui giocato risale al torneo di Gstaad di metà luglio, venendo sconfitto in tre set dallo slovacco Lukas Klien. Ma sappiamo come, se in giornata, ‘Stan the man’ è ancoradotato di un vero e proprio braccio d’oro da far tremare i polsi un po’ a tutti. Il match tra Matteoe Stansarà il quarto ed ultimo insul campo 17 dalle 11.00 di New York, le 17.00 italiane.