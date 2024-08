Ambesi difende Sinner | Aberrante dire che la legge non è uguale per tutti Combattiamo la cultura del sospetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Nella notte italiana si è conclusa la prima giornata di main draw degli US Open 2024, ultimo Slam della stagione, ma continua inevitabilmente a tenere banco la vicenda doping che ha coinvolto il numero 1 al mondo Jannik(che debutterà oggi a New York contro McDonald). Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania Speciale US Open, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) e Massimiliano(giornalista e commentatore di Eurosport). “Il tema è delicato e complicato. Col Trofodermin ho a che fare da 20 anni, so benissimo cosa sia e cosa possa dare in più oltre a tante dinamiche legate all’assunzione della sostanza. Sono stato anche coinvolto come consulente in vari processi legati al doping.