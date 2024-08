Venditti insulta disabile durante un concerto a Barletta poi le scuse

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 26 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ polemica sui social per quanto accaduto aldi Antonello. Il cantante romano hato una delle spettatrici delperché dalla sua direzione provenivano dei rumori. A fine, si è scusato dopo aver saputo che la ragazza ha una disabilità e non aveva intenzione di disturbare il cantautorelo spettacolo. “Se ho sbagliato scusatemi ma è stato frutto del buio e dello stress di unmolto molto complicato e diverso da tutti gli altri. Mi metterei a piangere perché è giusto così, mi dispiace tantissimo”, ha dettoin un video postato su facebook. “Non sono un mostro, ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza”, ribadisce. “Pensavo fosse una contestazione politica alla quale io sono abituato quindi ho risposto in maniera molto violenta”, ha spiegato il cantante.