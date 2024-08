US Open Berrettini al secondo turno e Nardi fuori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Matteoavanza aldell'US2024, l'ultimo torneo del Grande Slam della stagione. Il tennista romano ha superato al primolo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-3, 6-3 in un match durato 2 ore e 21 minuti. Niente da fare invece per Luca, che è stato eliminato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut. Leggi anche: Giacomo Naldi, il fisioterapista licenziato dopo il caso Sinner: "Io professionale al 100%" Quest'ultimo ha vinto un incontro combattuto con i parziali di 7-5, 7-6 (7-3), 7-6 (7-5), dopo una battaglia durata 3 ore e 16 minuti. Tra gli altri big, il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 4, ha superato il connazionale Max Marterer per 6-2, 6-7 (5-7), 6-3, 6-2.