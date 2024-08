Un impatto violentissimo lo chef Alessandro muore sul colpo a 24 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ancora una tragedia stradale in Italia. Unodi 24, è morto sulin un grave incidente. Stava guidando una moto, quando c’è stato l’fortissimo con un’automobile che stava percorrendo la medesima strada. Praticamente inutili i soccorsi per il ragazzo, che è deceduto all’istante, mentre la passeggera che era sul mezzo è rimasta ferita. Loè morto mentre si trovava insieme alla sua collega 27enne. Quest’ultima è stata raggiunta dai soccorritori e, grazie all’utilizzo dell’elisoccorso, è stata trasferita d’urgenza in ospedale dove è giunta con diverse fratture su tutto il corpo. I parenti della vittima sono invece stati distrutti psicologicamente dalla perdita.