ULTIM’ORA | È Morto Sid Vicious

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un fulmine a ciel sereno sconvolge il mondo del wrestling, proprio oggi èl’ex wrestler WWF e WCW Sid. Sid Eudy conosciuto principalmente con il ring name Sidlottava da tempo contro un cancro. A dare la tragica notizia suo figlio Gunnar Eudy su Facebook The son of Sidhas said his father has passed away due to a fight with cancer.RIP Sid pic.twitter.com/i3qJ21SjSM— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) August 26, 2024 Ci stringiamo attorno ai suoi cari e porgiamo anche noi le nostre condoglianze