Serramazzoni scontro moto-auto Grave un ragazzo di trent’anni

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un altro incidente sulle strade della nostra provincia. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 15.50, lungo via Giardini Nord, precisamente a Montagnana di. L’impatto, tra un’e una, ha visto coinvolti due feriti, un uomo di– trasportato a Baggiovara con codice di massima gravità – e una donna di 29 anni, che invece ha riportato ferite più lievi. Sul luogo i sanitari del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza e un’medica e i carabinieri. Per soccorrere tempestivamente il ferito è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, per il trasporto all’ospedale di Baggiovara. Purtroppo, gli incidenti sul nostro territorio risultano in continuo aumento. Nelle scorse ore è venuto a mancare Silvano Boni, 71 anni, coinvolto in un incidente stradale avvenuto lo scorso ventuno agosto a Corlo di Formigine.