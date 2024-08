Sciarelli smonta le fake news su Tele Meloni | Io non sostengo il governo ma dalla Rai nessuno mi caccia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Sono già nei palinsesti dell’anno prossimo effettivamente. Anche se arrivo dal Tg3 di Sandro Curzi e non sono allineata al, non mi fanno andare via”. Una frase, di una lunga intervista di Federicaal Corriere della Sera, in occasione dei suoi 66 anni, fa un po’ di chiarezza su mesi di presunte persecuzioni politiche, epurazioni di giornalisti attirati dai soldi di altri gruppivisivi e martiri dell’Usigrai Il programma di successo, “Chi l’ha visto?“, condottogiornalista romana di origine napoletana, andrà avanti perché funziona, la politica non c’entra. Federicae il programma fiore all’occhiello della Rai “Il programma ormai è un fiore all’occhiello della Rai, faccio ascolti e costo poco: noi non paghiamo esperti, né ospiti. Io ho dato tanto a “Chi l’ha visto?” e “Chi l’ha visto?” ha dato tanto a me. Non farei mai uno sgarbo così alla Rai.