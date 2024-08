Rainbow cambia tecnico La panchina a Saccomani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Non mancano le novità in casaVolley La Spezia che ha annunciato l’arrivo del nuovo allenatore Franco. Una trattativa senza intoppi e conclusa in tempi brevi, garantendo sulladella prima squadra (serie D femminile) unche vanta un’esperienza trentennale di tutto rispetto ed è pronto a mettere la propria professionalità al servizio del gruppo. Coach come si è sviluppata la trattativa con il club? "Dopo tanti anni passati al Podenzana Volley sentivo la necessità di riavvicinarmi a casa. Così, quando la società mi ha contattato, ho subito colto al volo questa possibilità". La sua è una carriera lunghissima, che va dalla Sarzanese alla Carrarese, passando per il Valdimagra, Santa Margherita Ligure, Serteco, Spedia, Ortonovo e Podenzana, ma che è sempre stata tutta concentrata solamente sul fronte femminile.