Pescatori di frodo nella rete | multe per 150mila euro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ancona, 26 agosto 2024 – Hanno depredato il mare tirando fuori (illegalmente) dai fondali oltre 16mila esemplari di ricci e ben 3.700 chili di vongole. Ai comportamenti irregolari sono corrisposte sanzioni per. È un dato che inquieta, ma che certifica l’alta professionalità del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona che, ieri, ha presentato un primo resoconto della maggiori attività svolte – tra giugno e agosto – lungo le coste marchigiane. I prodotti ittici sequestrati aidisono stati gettati in Adriatico, in modo da assicurarne la sopravvivenza e garantire il ripopolamento delle specie. “Sono sparite le cozze”. L’esperto spiega perché Un altro intervento singolare è stato compiuto, nel ponte di Ferragosto, dall’equipaggio di un Guardacoste, ai limiti del confine delle acque italiane.