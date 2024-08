Montemesola Premio San Michele al Questore e comandanti provinciali Carabinieri e GdF

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoTorna ail consueto appuntamento con i tanto attesi festeggiamenti in onore di SanArcangelo e dei Santissimi Medici Cosma e Damiano, a testimonianza di una secolare devozione della comunità . Quest’anno le novità sono tantissime, a partire dalla durata della festa che sarà di 3 giorni, anziché due, in programma per il 30-31 agosto e 1 settembre. Un programma civile e religioso davvero molto ricco al quale si aggiunge una benemerenza istituita su proposta di una consorella e che mira a premiare coloro che, seguendo l’insegnamento di San, si sono distinti nella lotta contro il male, in questo caso contro la criminalità , affermando gli ideali di legalità e giustizia.