Massiccio attacco missilistico russo in Ucraina E la Polonia fa decollare gli aerei

(Di lunedì 26 agosto 2024) Timori crescenti per un ulteriore e drammatico allargamento della guerra che sta mettendo in ginocchio l'Europa. La Russia sta effettuando uncombinato contro l'. Nella notte le Forze armate di Mosca hanno lanciato dei droni Shahed, mentre al mattino è iniziato un. A Kiev così come in diverse altre città, sono state avvertite forti esplosioni e le autorità locali hanno invitato i cittadini a restare nei rifugi sotterranei. Nella capitale si registra l'assenza di fornitura elettrica in alcuni quartieri, un presumibile effetto del pesante bombardamento attualmente in corso. "L'allerta aerea continua! La difesa aerea è operativa nella regione, in prossimità di Kiev. Rimanete nei rifugi finchè non scatta l'allerta aerea!", ha scritto su Telegram Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare della città.