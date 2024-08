Israele attacca Libano Hezbollah lancia razzi Negoziati su Gaza prossime mosse?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) (Adnkronos) – L’escalation traedinfiamma il Medio Oriente. L’attacco preventivo in, come lo ha definito lo Stato ebraico, e i 300ti dal movimento sciita hanno segnato una giornata ad altissima tensione, quasi mettendo in secondo piano iper un cessate il fuoco nella Striscia die il rilascio degli ostaggi ancora trattenuti da Hamas. Ial Cairo ”stanno procedendo nella giusta direzione”, nonostante un alto funzionario di Hamas abbia detto che non verranno accettate le nuove condizioni poste da, ha reso noto l’emittente israeliana Channel 12 citando funzionari a condizione di anonimato e spiegando che il leader di Hamas Yahya Sinwar è sottoposto a forti pressioni affinché accetti l’accordo. ”ha posto nuove condizioni per accettare l’accordo e ha fatto marcia indietro su quanto concordato in precedenza.