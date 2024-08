I cani Miguel e Sofia uccisi a fucilate | Basta omertà chiediamo aiuto ai cittadini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI duesono statida colpi di un’arma da fuoco mentre si trovavano su un sentiero nel comune di Solopaca, paesino della Valle Telesina:“di rione”, senza un proprietario ma adottati con affetto dalla comunità solopachese che se ne prendeva cura. .I colpi, sparati da uno o più autori al momento ignoti, hanno tolto la vita a due creature che non stavano facendo nulla di male o di pericoloso e per le quali LNDC Animal Protection chiede giustizia, sporgendo denuncia e lanciando un appello aidella zona, per potere trovare l’autore o gli autori di questo ennesimo gesto di violenza che ha portato morte e dolore.