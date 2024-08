Giugliano bimba morta sulla Smart | arrestato il patrigno

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il 47enne di Secondigliano aveva finito di scontare una pena ai domiciliari poche ore prima della tragedia. Adesso è di nuovo in carcere, accusato di omicidio stradale. Sull’auto erano in quattro (poteva ospitare 2 persone), l’autista era senza patente e la vettura senza assicurazione. La piccola Michelle sarebbesul colpo: l’auto è uscita di strada, si è ribaltata e la bambina non ha avuto scampo. La piccola sarebbe stata schiacciata dalle lamiere. Molte le cose da chiarire nell’incidente diin Campagna avvenuto all’alba di ieri mattina, domenica. La tragedia Laaveva solo due posti, ma ladi 8 anni sarebbe stata seduta sulle gambe della mamma, (sembrerebbe senza cintura) sul lato del passeggero. La sorella di 16 anni, rimasta ferita anche lei gravemente nell’incidente, si trovata nel vano del baule, in uno spazio molto piccolo.