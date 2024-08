Giovani FdI Procaccini minimizza alla Bbc | Saluto fascista? Succede anche allo stadio è solo un gesto di stupida ribellione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ilè “undi”, sull’Ucraina Fratelli d’Italia sa di aver scelto misure impopolari, ma Giorgia Meloni è “pragmatica”. E d’altronde, si sa, “le donne sono più pragmatiche degli uomini”. La versione di Nicola, europarlamentare di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo dei Conservatori, è arrivata questa mattina in lingua inglese in un’intervista della rete britannica Bbc. Titolo del confronto, che si è tenuto a Roma: “Come ha cambiato l’Italia il governo di estrema destra?”., dirigente di partito e “confidente” di Giorgia Meloni, la sera prima della messa in onda ha commentato su X: “Mezz’ora sotto torchio del famigerato giornalista Stephen Sackur. In inglesefine ero sudato come se avessi corso la maratona”.