E’ morto il conte Marcello Cristofani una vita dedicata alla Magione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Poggibonsi (Siena), 26 agosto 2024 – Unaal complesso monumentale della, a Poggibonsi. Al gruppo scout Alberto D’Albertis eMilizia del Tempio, Ordine laicale di tradizione cattolica che ha la sua sede magistrale propriodall’anno 1979 della fondazione. All’età di 84 anni, è scomparso ieri in seguito a malattia ilAlbertodella. Una comunità è rimasta ora senza la sua guida. Senza l’artefice (con i volontari al suo fianco) del recupero di quella superficie dall’indiscusso valore storico e architettonico. Un capolavoro, che rimanda al XII secolo, appartenuto in origine ai cavalieri templari e riconosciuto come emblema di fede in virtù della presenza in loco dell’antica chiesa di San Giovanni in Jerusalem.