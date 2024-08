Benevento per Letizia c’è l’ipotesi rescissione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl ritorno in città del presidente Vigorito ha rimesso in moto a pieno regime la macchina giallorossa in quella che è una settimana clou per quanto riguarda le entrate e le uscite. A pochi giorni dalla chiusura del mercato sono tante le questioni ancora irrisolte nella rosa della Strega e tra queste c’è sicuramente la posizione di Gaetano, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 a cifre importantissime. Nella scorso torneo l’esterno napoletano ha vissuto una travagliata stagione in prestito alla Feralpi Salò in serie B giocando pochissimo e dal 1° luglio ha fatto ritorno nel Sannio.