Benevento-Cavese oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la prima giornata del girone C di/2025. Dopo il roboante 6-0 ad un Taranto in protesta, per le Streghe è arrivata l’inattesa sconfitta contro il Potenza, sempre in Coppa Italia diC. L’obiettivo è ora quello di rialzarsi, per fare meglio del terzo posto della scorsa stagione, anche se le contendenti non mancano. I metelliani neopromossi puntano invece a raggiungere la salvezza. SEGUI IL LIVE, COME VEDERE IL MATCH L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 26 agosto alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.