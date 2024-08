Batte forte la passione Pronti al massimo sostegno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) C’è voglia di ricominciare fra i tifosi della Lucchese. Tifosi, che continuano a supportare il progetto di patron Bulgarella, che vuole costruire una squadra pronta ad inanellare una serie di successi. Come sempre sarà il campo a dare il verdetto finale, ma la fedeltà dei tifosi rossoneri resta sempre e comunque intatta. Sarà un campionato molto difficile quello che si sta per aprire, con tante trasferte lunghe, ma che di certo non scoraggiano i supporters della Pantera. Una sola quella in Sardegna contro la Torres, che si appresta a confermarsi una delle squadre più forti di questo girone. Ma anche Pesaro, Gubbio, Ascoli, Campobasso e Pescara, giusto per citarne alcune. Ci sarà poi la trasferta contro il Legnago Salus, formazione dell’hinterland veronese neo promossa.