Antonello Venditti insulta una persona nel pubblico perché si lamenta ma è una ragazza disabile

(Di lunedì 26 agosto 2024) Durante il concerto dia Barletta, nel suggestivo Fossato del Castello, quello che doveva essere un evento all’insegna della musica e del divertimento si è trasformato in un momento di grande imbarazzo e polemica. Durante l’esibizione,è stato disturbato da alcuni versi provenienti dal, che lo hanno visibilmente infastidito. Il cantautore ha reagito in maniera brusca e volgare, imitandone i versi e lanciando insulti verso lache credeva fosse responsabile: “Vieni qua se c’hai il coraggio, stron*o di mer*a,” ha urlato dal palco. Tuttavia, la situazione ha preso una piega ancora più spiacevole quando uno steward è salito sul palco per informareche i versi provenivano in realtà da unain carrozzina, una giovaneche, a causa di un problema di salute, manifestava dei riflessi involontari.