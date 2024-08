Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 26 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 26 agosto 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 26Come annunciato, Taylor si reca alla Forrester per invitare Ridge ad una cena di famiglia ma non riesce a trattenere una frecciatina ai danni del suo ex, tirando in ballo la serata trascorsa con Brooke. La Hayes, nonostante la gelosia latente, ammette di essere felice del rapporto che è riuscita a costruire con l’amica e promette di volersi far perdonare la lunga assenza da casa dovuta agli anni di volontariato in Africa.