Travolto in bici da un’automobile Villeggiante finisce all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Grave incidente ieri mattina a Montese, ad un chilometro circa dal centro storico. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, un ciclista è statoda un’auto mentre percorreva la strada, pare diretto proprio nel centro cittadino. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 all’incrocio tra la strada provinciale e strada Nuvolaia, ad un chilometro circa, appunto, dal cuore del paese. A causa del violento urto il ciclista è stato sbalzato a terra e l’automobilista, subito intervenuto per prestare soccorso al ferito, sotto choc per l’accaduto ha dato l’allarme. Sul posto sono accorsi i volontari Avap e, poco dopo, vista la gravità delle lesioni riportate dal ciclista è atterrato sul posto anche l’elisoccorso che poco prima si era alzato in volo da Pavullo. L’uomo ferito, D.