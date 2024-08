Silvio Berlusconi mi mostrò una bandiera ‘vi piace?’ Dissi ‘è del Portogallo?’ Mi guardò come un marziano… Era di Forza Italia | la gaffe di dj Ringo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Djha 63 anni una vita passata in radio e in discoteca, ha conosciuto personaggi famosissimi al locale cult di Milano, l’Hollywood, e di qualcuno è anche diventato amico. Direttore e voce storica di Virgin Radio e torna a settembre con il suo programma Revolver e in tv con “Drive Up” sui motori che dal 2018 conduce con Alessia Ventura suUno. Forse non tutti sanno che c’è una affettuosa amicizia che legaa Pier, amministratore delegato del gruppo Mediaset. “Ci siamo conosciuti all’Hollywood- ha raccontato a Il Messaggero – dove veniva a ballare. Mi presentò anche suo padre. Un giorno, mentre ad Arcore giocavamo a calcetto con le guardie del corpo,ci fermò e ciuna: ‘Vi piace?’. Iouna cazzata: ‘È quella del Portogallo?’. Miun marziano: ‘, è quella del mio partito,’”.