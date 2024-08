Regione progetto ‘Ragazzi in aula’ | le proposte di legge di due scuole casertane arrivano in commissione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito del“Ragazzi in aula” promosso dalla presidenza del Consiglio dellaCampania, guidata da Gennaro Oliviero, due significative istanze, nate dall’impegno e dalla passione degli studenti campani, sono diventatedie hanno ora raggiunto le commissioni legislative regionali per l’ultimo step. “La prima proposta diè a firma degli alunni dell’ITS “Guido Carli” di Casal di Principe che, guidati dal dirigente scolastico Tommasina Paolella, hanno lavorato intensamente per presentare modifiche allaregionale 16 aprile 2012, n.7 – siin una nota – Questa proposta mira a valorizzare i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo nuove disposizioni per il loro utilizzo a favore delle nuove generazioni.