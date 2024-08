Napoli in quattro sulla Smart che si ribalta | muore bimba di 8 anni Arrestato per omicidio stradale il conducente | era appena stato rilasciato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 25 agosto 2024) Unasi èta nelle prime ore di questa mattina, forse a causa della forte velocità, a Giugliano, in provincia di. Nell’impatto ha perso la vita una bambina di 8biposto, è presto emerso con chiarezza, viaggiavano stipatepersone: un uomo, la sua compagna e le due figlie di quest’ultima, la piccola rimasta uccisa e la sorella di 16. Secondo i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi dopo essere intervenuti sul luogo dell’incidente con i soccorsi, la ragazzina viaggiava seduta nel piccolo cofano posteriore, mentre ladi 8si trovava seduta in braccio alla madre sul sedile anteriore, senza cintura di sicurezza. La 16enne è ora ricoverata in ospedale a Pozzuoli, con possibili fratture, mentre la madre è in osservazione. Da ulteriori controlli è poi emerso che l’auto era senza assicurazione ed ilsenza patente.