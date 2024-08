Napoli-Bologna formazioni ufficiali | c’è il debutto di Buongiorno Neres in panchina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’attesa è finalmente finita. Ildi Antonio Conte è pronto a fare il suo esordio casalingo in campionato al “Diego Armando Maradona” contro ildi Vincenzo Italiano. Dopo la pesante sconfitta a Verona, gli azzurri cercano un immediato riscatto di fronte al proprio pubblico. Ilscenderà in campo con il modulo 3-4-2-1, un sistema di gioco che Conte ha utilizzato per dare solidità alla squadra, cercando di sfruttare al meglio le qualità offensive dei suoi talenti. In porta ci sarà il confermato Meret, mentre la linea difensiva a tre sarà composta dal capitano Di Lorenzo, Rrahmani e. Quest’ultimo ha lavorato intensamente per recuperare dall’infortunio alla caviglia subito in settimana, e sembra pronto a partire dal 1?. A centrocampo, Conte punta su un mix di dinamismo e qualità.