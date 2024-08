La scelta di restare in Brianza Il colosso a marchio Tempotest e i clienti alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Le aree dismesse da riqualificare sono spesso frutto di aziende che, nel tempo, hanno cessato la loro attività. Non la Parà. Anzi, oggi è realtà di primaria importanza a livello mondiale tanto da essere contattata per lavori nientemeno che dal presidente degli Stati Uniti per la. La storica azienda (l’anno di fondazione è il 1921) è tutt’altro che sparita, ed è rimasta in, ingrandendosi e spostandosi da Seregno a Sovico. Il trasloco dsede storica di Seregno, avvenuto una trentina di anni fa, era ormai inevitabile. La famiglia Parravicini aveva dimostrato di avere intuizioni commerciali e notevoli capacità. Al momento della fondazione la ditta (allora si chiamava Emme-Pi), produceva tessuti per tralicci di materassi. Negli anni ‘50 una prima svolta, con la produzione di tessuti di carta per coprire i sedili delle automobili.