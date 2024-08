Il ’delitto della mantide’ La promessa alla banda | Regalo una casa a tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Forse bastano le parole del pm Ciro Caramore, messe nero su bianco nel decreto di fermo, per descrivere il piano architettato per uccidere Fabio Ravasio (foto): "Le dichiarazioni rese da Piazza sono impressionanti, gettando luce su un delitto di eccezionale gravità". Piazza è Mirko Piazza, uno dei sei arrestati per l’omicidio del ciclista 52enne, travolto da un’auto pirata la sera del 9 agosto mentre tornava adopo aver chiuso il suo negozio Mail Boxes di Magenta.