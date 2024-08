I dubbi di Alcaraz su Sinner | Ci sono aspetti che non sappiamo E Djokovic | Manca coerenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) “Io credo in uno sport pulito ma non so abbastanza della vicenda. Credo che ci siano degliche noi nondi tutta vicenda, ma se lasciano giocare Jannik un motivo ci sarà, hanno detto che è innocente. Sicuramente è un momento complicato per lui”. Criptico e, per certi versi,oso Carlosdurante la conferenza stampa alla vigilia degli US Open (in programma da lunedì 26 agosto). Perplessità e titubanza nelle parole dello spagnolo in riferimento il caso di positività al Clostebol – agente anabolizzante di alcune pomate o spray cicatrizzanti e sostanza proibita dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) perché dopante – per contaminazione involontaria. Inoltre, dopo aver chiarito alla stampa di avere delle difficoltà a spiegarsi bene in inglese, ha aggiunto: “Questo è tutto quello che so e quello di cui posso parlare”.