Gli smartphone cinesi sono buoni? Caratteristiche e vantaggi

(Di domenica 25 agosto 2024) Quando oggi si compra un nuovo telefono Android, è molto probabile che questo sia unocinese, visto che i produttorihanno ormai raggiunto una diffusione tale da poter competere con Samsung e gli altri storici produttori di telefoni Android, realizzando telefoni di qualità, ottimo supporto agli aggiornamenti e tante funzioni aggiuntive. In questa guida proviamo a vedere qualiglidi buon livello, che poscompetere con quelli di marca Samsung, Motorola o qualsiasi altro telefono Android. LEGGI ANCHE -> Migliori Marchedi1) Qualità telefoniLa prima leggenda metropolitana suglicinese è che essendo etichettati Made in China o Made in PRC molti pensano chesicuramentescadenti o costruiti male.