Ebimotors | due secondi posti al Mugello nell’Italiano GT Sprint

(Di domenica 25 agosto 2024) Sino ad oggi è stato il miglior week end della stagione pernel Campionato Italiano Gran Turismo2024. Parliamo del fine settimana del, terza prova dell’anno, dove Paolo Venerosi Pesciolini ed Alessandro Baccani hanno conquistato duenelle due gare disputatesi (sabato 24 e domenica 25 agosto). La verde Porsche 911 GT3 R numero 44 recupera così diversi punti pesanti nella classifica di campionato di classe GT3 AM. GARA 1 In gara 1 Paolo Venerosi è stato abile ad evitare uno spettacolare incidente che avvenuto pochi metri dopo il via, che ha comportato una bandiera rossa ed un accorciamento del tempo di gara di 5 minuti. Poi tutto è filato liscio, con un cambio pilota compiuto alla perfezione e con il secondo stint di Alessandro Baccani veloce che ha portato alla seconda piazza di classe e ad una 14esima posizione finale.