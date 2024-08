Carlos Alcaraz non fa cenni in difesa di Sinner | Credo in uno sport pulito ma hanno detto che è innocente…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Sarà lui l’amico che pensava di avere invece non è così? Janniknella conferenza stampa di due giorni fa, oltre che spiegare in maniera molto precisa e puntuale quanto è accaduto nel suo caso di positività al Clostebol, giudicato come assunzione involontaria dal Tennis Integrity Agency (Itia), si era espresso anche in questi termini. “Ho capito chi mi è amico e chi no. Chi mi conosce sa che non violerei mai le regole“, le parole dell’italiano in conferenza stampa. E chissà se questo riferimento non sia diretto anche a, che nel corso della conferenza stampa pre-US Open di ieri, si è pronunciato sulla questione. “Sicuramente è un momento complicato per lui. Ma cosa posso dire? Sarà difficile spiegarsi in inglese, ma ci proverò: ioin uno, ma non so abbastanza della vicenda.