Campagna abbonamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Per la2024-2025 la Fabo Herons Montecatini ha deciso di scomodare addirittura lo scrittore e naturalista romano Plinio il Vecchio: fu lui, si dice, il primo a filosofeggiare duemila anni fa sul valore affettivo e simbolico della casa, coniando il celebre aforisma "Casa è dove si trova il cuore". Un’antica ma più che mai attuale massima a cui il club di Andrea Luchi si è decisamente ispirato per cercare di fidelizzare il popolo Herons anche in una stagione particolare come quella ormai alle porte, da disputarsi lontano da quel PalaTerme diventato negli anni sempre più un fortino: "Siamo pronti a tornare al PalaTagliate di Lucca – recita la nota –, la seconda casa del basket termale che vide lottare, tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90, il Montecatini Sporting Club contro il gotha della pallacanestro italiana tra serie A1 e serie A2".