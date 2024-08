Bergamo rapinatori minorenni in agguato | giravano con il passamontagna Tre colpi in tre giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024)– Minori, uno 15 anni, l’altro 14, ma con atteggiamenti da adulti. Anche nel compiere le tre rapine messe a segno tra il 9 e l’11 giugno, nascondendo il viso con il. A smascherarli i carabinieri della Compagnia di Treviglio. Entrambi indagati, sono già noti per essere stati denunciati per reati contro il patrimonio. Il 15enne ora si trova sottoposto all’obbligo di permanenza in casa, mentre il 14enne, origini nordafricane, risulta irreperibile, trasferitosi nel Paese di origine. Il primo episodio il 9 giugno 2024, quando il padre di un adolescente di 13 anni si è recato alla stazione carabinieri di Treviglio per denunciare il tentativo di rapina subito dal figlio nel pomeriggio: il tredicenne si trovava in piazza Setti a Treviglio in compagnia di un coetaneo quando è stato avvicinato da un giovane di origini nordafricane che pretendeva un euro.