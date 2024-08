Benevento tra campo e mercato | settimana decisiva per la Strega

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiQuella che sta per iniziare sarà unaper il futuro prossimo del, impegnato ine sul fronte del. Il primo esame vedrà i giallorossi affrontare domani sera la Cavese in un match dove la truppa di Auteri avrà tutto da perdere dovendo confrontarsi con una neopromossa piena di entusiasmo e che ha cambiato tantissimo rispetto alla passata stagione. Il tecnico di Floridia dovrà fare i conti con una lista importante di assenze soprattutto in mezzo aldove mancheranno Nardi, Talia (squalificato), Carfora e Agazzi. Senza contare, poi, le non perfette condizioni di Pinato e Simonetti con il tecnico che sarà costretto a gettare nelle mischia, in avvio o a gara in corso, anche Ara che non ha molta benzina nelle gambe dopo aver saltato tutto il ritiro di Roma.